Президент объявил о «нулевой терпимости» к радикальным религиозным проявлениям и поручил создать систему «Киберщит Казахстана»

Зарина Ахматова, Vласть

В ежегодном послании к народу Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о «нулевой терпимости» к радикальным проявлениям, особенно, в религиозной сфере. Президент поручил правительству и КНБ создать систему «Киберщит Казахстана» и проводить реабилитационную теологическую работу с осужденными в местах лишения свободы.

«Состояние безопасности становится мерилом сильного и дееспособного государства. В современных условиях человечество столкнулось с ростом терроризма. Ключевыми здесь являются вопросы борьбы с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными террористическими организациями.

Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в Интернете и социальных сетях. Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений», - говорится в тексте послания.

Глава государства поручил проводить в местах лишения свободы «целенаправленную работу теологических реабилитационных служб с осужденными лицами»:

«Нужно предпринять дополнительные шаги по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения. Все эти меры должны быть учтены в разрабатываемой по моему поручению Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы.

Все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью», - отмечает глава государства.

«Поручаю Правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана»», - резюмировал Назарбаев.

Фото https://1.bp.blogspot.com

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