​В Алматы задержали перекупщиков билетов на Универсиаду

Айсулу Тойшибекова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
5 человек были задержаны в Алматы за перепродажу билетов на спортивные соревнования в рамках Зимней универсиады в Алматы, у них были изъяты 122 билета, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.
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