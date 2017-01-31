​В Алматы задержали перекупщиков билетов на Универсиаду

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

5 человек были задержаны в Алматы за перепродажу билетов на спортивные соревнования в рамках Зимней универсиады в Алматы, у них были изъяты 122 билета, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

Четверо перекупщиков были задержаны у Центрального стадиона, на руках у них было 80 билетов, еще одного мужчину с 42 билетами полицейские задержали у входа в спорткомплекс «Халык арена». Все задержанные доставлены в управления внутренних дел районов, дальнейшее разбирательство будет проведено департаментом госдоходов Алматы:

«Далее по подследственности дела из подразделений полиции будут переданы в ДГД по городу Алматы для дальнейшего разбирательства и принятия по ним решений. Во избежание аналогичных фактов мы призываем граждан приобретать билеты на соревнования только у официальных источников, в кассах и онлайн-кассах. Поскольку не исключено, что купленный с рук билет может оказаться подделкой. По всем выявленным фактам будут приняты меры, в соответствии с административным и уголовным законодательствами», – прокомментировала задержание официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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