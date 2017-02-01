Казахстанским судьям не будут давать второго шанса на исправление ошибок

В среду на пленарном заседании мажилис одобрил проект закона, согласно которому результаты работы судьи будут оцениваться один раз и, в случае неудовлетворительной оценки, судей сразу будут освобождать от занимаемой должности, без права пересмотра решения.

«Вносятся поправки в конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», направленные на совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. В реализацию 17 шага «Плана нации» 2016 года законодательством введена процедура оценки профессиональной деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины», - рассказал судья Верховного суда Акылтай Касымов.

По его словам, практика показывает эффективность института оценки профессиональных знаний судей. Вместе с тем действующий механизм оценки требует пересмотра.

«В соответствии с законом, в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки судебными жюри, принимается решение о квалификации судьи и проведении повторной оценки профессиональной деятельности по истечении года. Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи, не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Таким образом, первичный отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующие о несоответствии занимаемой должности не является основанием для освобождения их от должности», - объяснил судья.

В этой связи для дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки стимулирования роста профессиональной квалификации, проектом конституционного закона предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки.

Также законопроектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае принятия судебных жюри решения о переводе судьи в другой суд или же на другую специализацию.

Кроме того, вносятся поправки в конституционный закон «О выборах», связанных с переносом срока введения всеобщего декларирования с января 2017 года на январь 2020 года.

Еще одна поправка регламентирует компетенцию департамента по обеспечению деятельности судов по утверждению порядка использования бюджетных средств на обеспечение деятельности международного совета при верховном суде.

«Поправки в конституционный закон «О международном финансовом центре Астана» уточняют редакцию конституционного закона в связи с изменениями источника финансирования МФЦА. Теперь это будут средства республиканского бюджета. Вводится понятия «идентификационный номер» и «реестр центра идентификационных номеров». В целях обеспечения гибкости принятия актов МФЦА внесены изменения соответствующие, с которыми органы Центра вправе издавать соответствующие акты», - также пояснил Касымов.