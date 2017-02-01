Apple обновила рекорд по квартальной прибыли

Выручка Apple в четвертом квартале 2016 года достигла $78,4 млрд, следует из отчета компании. Корпорация улучшила свои прошлогодние показатели на 3,3% ($75,9 млрд) и обновила рекорд по квартальной прибыли.

«Мы продали больше iPhone, чем когда-либо, и поставили исторические рекорды по продажам сервисов, iPhone, Mac и Apple Watch», – заявил глава компании Тим Кук, сообщает Republiс.

По итогам первого квартала 2017 года Apple рассчитывает получить выручку в размере от $51,5 млрд до $53,5 млрд, уточняется в отчете компании. Из приложения к отчету, тем не менее, следует, что выручка от продаж iPad продолжает снижаться и упала на 22% с 2015 года. Ранее сообщалось, что по итогам финансового 2016 года выручка Apple снизилась впервые с 2001 года.

Фото с сайта www.nasdaq.com