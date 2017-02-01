Более 16,5 тысяч уголовных дел прекращено в Казахстане за год по примирению сторон

51 234 уголовных дела поступило в суды Казахстана в 2016 году, при этом, 16 529 дел было закрыто по примирению сторон, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин.

«Судами за один год было прекращено 16 529 уголовных дел с освобождением от уголовной ответственности. Указанные лица не понесли наказание, они помирились с потерпевшими, возместили ущерб, все стороны были удовлетворены такими решениями», - рассказал Рахметулин.

Всего, по его словам, в 2016 году в суды республики поступило 51 234 уголовных дела. В то же время, количество оправдательных приговоров по сравнению с 2015 годом выросло на 19%.

«Тем самым, треть находившихся в производстве судов уголовных дел, прекращена. Все это говорит, что карательного или обвинительного уклона у судов сегодня нет. Суды больше назначают наказания, не связанные с лишением свободы, количество приговоренных к ограничению свободы превысило количество лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы», - отметил Рахметулин.

Он также сообщил, что условно-досрочно от наказания в местах лишения свободы были освобождены 8 507 лиц, лишение свободы заменено на более мягкие наказания в отношении 4 636 лиц. Кроме того, за коррупционные преступления судами было наложено штрафов в размере около 3 млрд. тенге. На сегодня по всем вступившим в силу приговорам 84% полностью исполнены и виновные лица в бюджет заплатили эти деньги.