Мир за ночь. 2-3 февраля 2017 года

Что случилось минувшей ночью в стране и мире. Каждое утро Vласть делает для вас подборку ночных новостей. Сегодня о событиях, которые произошли, пока вы спали, расскажет репортер Жанара Каримова.

По данным опроса компании Public Policy Polling около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против - 48%. Также около 52% избирателей заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму. «Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму», — заявил глава компании Public Policy Polling Дин Дебнам. Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей.

Основатель американской компании Uber Тревис Каланик вышел из состава консультативной предпринимательской группы при президенте США Дональде Трампе. «Ранее сегодня я коротко переговорил с президентом об указе по иммиграции и проблемах, которые он создает нашему сообществу. Я также разъяснил ему, что не смогу участвовать в работе консультативного совета. Вступление в его состав не преследовало цель поддержать президента или его повестку дня, однако оно было истолковано именно так. Указ президента причиняет вред множеству людей по всей Америке. Члены семей вынуждены расставаться, люди застревают за рубежом, растет страх того, что США перестали приветствовать у себя иммигрантов»,— заявил Каланик.

Новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заявил, что его первым заместителем назначена сотрудница ведомства с 30-летним стажем работы Джина Хэспел. По данным AP, ранее Хэспел руководила тюрьмой, где подвергались пыткам с помощью инсценировки утопления террористы Абу Зубайда и Абд ар-Рахим ан-Насири. Джина Хэспел стала второй в истории женщиной, занявшей пост замглавы ЦРУ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты. «Возможны все варианты», - цитирует Трампа агентство Reuters. 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Министр обороны страны Хоссейн Дегхана заявил, что испытание оказалось успешным.

По данным Reuters, США собираются ввести завтра новые санкции в отношении Ирана. Готовятся санкции против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против 17 — в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. «Крым — это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом. Этого не должно было случиться, так быть не должно. Мы на самом деле хотим улучшения отношений с Россией. Однако вопиющая ситуация на востоке Украины заставляет строго осудить действия России»,— приводит ее слова ТАСС.

Около 200 тысяч граждан Румынии, не согласных с изменениями Уголовного кодекса и решением правительства об амнистии, вышли на улицы в третий день антиправительственных протестов. По данным местных СМИ, протесты проходят во многих городах страны — Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу. Самая масштабная манифестация отмечена в столице, где перед зданием кабмина на Площади победы протестуют более 80 тысяч граждан. Это крупнейшие за последние 25 лет протесты в Румынии. На второй день произошли столкновения между полицией и манифестантами. В ходе беспорядков пострадали четыре человека.