Годовая инфляция в Казахстане вернулась в запланированный коридор

На конец января текущего года годовая инфляция снизилась до 7,9%, тем самым, вернулась в запланированный коридор 6-8%, сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента глава Национального банка Данияр Акишев.

«Если в 2015 году годовая инфляция составила 13,6%, то по итогам 2016 года - 8,5%. На конец января этого года годовая инфляция снизилась до 7,9%, то есть вернулась в коридор от 6 до 8%, что было основной задачей для Национального банка в настоящее время», - сообщил Акишев.

Он заверил, что финрегулятор продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования.

«Задача по поэтапному снижению инфляция до 3-4% в среднесрочном периоде станет для нас приоритетной. При этом будет Нацбанк способствовать долгосрочному экономическому росту, путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономическому росту», - заверил он.