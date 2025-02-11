Дополнительную инфляцию до 3% ожидает правительство в случае повышения НДС

Повышение ставки НДС до 16% и ее дифференциация дадут дополнительную инфляцию в 3%, заявил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается до 3%», - сказал Жумангарин.

Глава Миннацэкономики отметил, что базовая ставка НДС предлагается на уровне 16%. При этом производителей сельскохозяйственной продукции планируется освободить от налога. Ставка 10% будет для сферы здравоохранения.

«На кого она будет еще распространена? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Какие еще виды деятельности – мы соберем все предложения, посчитаем и совместно с экспертами и бизнесом решим», - подчеркнул вице-премьер.

Предложенный принцип дифференциации – 16%, 10% и 0% – Жумангарин объяснил сложностью администрирования как для бизнеса, так и для налоговых органов.

«Когда много ставок, усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать, мы предлагаем 16%, 10%, 0%, то есть освобождение.», - уточнил он.

Вместе с тем правительство сохранило планы по снижению порога для постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге. А также будет пересматривать режим розничного налога.

«В целом мы его сохраняем. При этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тыс. МРП – это 2 млрд 359 млн тенге в год. Снимаются ограничения по численности работников. ФОТ вычитается, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год; 100 млн тенге для стимулирования обеления заработных плат. Сохраняем ставку 4%. И ключевое условие – сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C», - перечислил министр, отметив, что режим называется «розничный», поэтому реализация должна быть только населению.

Таким образом, заключил Жумангарин, за счет повышения ставки НДС рост налоговых поступлений должен составить 4–5 трлн тенге ежегодно.

Премьер-министр Олжас Бектенов одобрил предложенные подходы и поручил на этой неделе провести обсуждение в регионах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов.

«Необходимо получить от них обратную связь, учесть все предложения. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионе. По итогам обсуждений и необходимых процедур согласования надо до 20 февраля внести в мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект», - сказал он.