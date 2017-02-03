Президент недоволен работой с иностранными инвесторами

В пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остался недоволен работой министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека по привлечению иностранных инвестиций.

«Ты же (был), когда я предложил встречу с капитанами бизнеса во всех странах, недавно мы с тобой в Саудовской Аравии были, в Эмиратах, Южной Корее, Японии. Все самые крупные бизнесмены этих стран всегда с заинтересованностью большой говорят о Казахстане. Когда они приезжают сюда, я приглашаю, (им - V) не с кем встречаться. Они приезжают и говорят: «Где наши дети будут учиться? Где будем лечиться?» Мы должны показать, что в Казахстане созданы все условия для этого. Какой комитет отвечает за инвестиции?», - обратился к Касымбеку Назарбаев.

«Есть комитет по иностранным инвестициям, мы сейчас полностью переформатируем эту работу», - заверил министр.

«Комитет? Кто председатель комитета?», - поинтересовался президент.

«Сапарбек (Туякбаев - V), его нет сейчас здесь», - выдержав паузу, ответил Касымбек.

Он тут же заверил, что уже сегодня в министерстве определили «единое окно» - кто будет одним переговорщиком от правительства с каждым инвестором.

«Это будет нацкомпания «КазахИнвест», совет директоров возглавит премьер-министр», - пообещал министр.

«Это твоя работа. Мне нужно, чтобы эти инвесторы узнали, что у нас есть изменения и приехали. Кто занимается экспортом?», - продолжил спрашивать Назарбаев.

«Мы создаем департамент по экспорту», - неуверенно ответил Касымбек.

«Еще создаешь?!», - повысил тон глава государства.

«Сейчас уже создали, Нурсултан Абишевич», - поправил ответ глава Мининвестиций.

«Министерства, с которыми мы сейчас работаем, надо сначала наладить работу с ними. С министром иностранных дел вы должны заключить договор, как посольства будут сопровождать наших приходящих инвесторов и как посольства будут следить, как наш экспорт будет идти туда», - начал рассказывать алгоритм действий президент.

Он подчеркнул, что обязательно нужен руководитель, который координирует все вопросы.

«А что координировать?, - тут же задал риторический вопрос Назарбаев. - Министр здравоохранения, министр образования вместе соединитесь и решите согласованно. Вы – целый министр целого государства, члены правительства, ты же не начальник, чтобы бумаги кидать, ответственность с себя убирать», - предупредил глава государства.