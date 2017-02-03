Этот год будет лучше, чем прошлый, уверен Назарбаев

Казахстан уже привык к низким ценам на энергоносители, однако, благодаря тому, что цены на них растут, текущий год будет лучше, чем предыдущий, заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев.

«Заслушивая доклады министров, руководителей, акимов, премьер-министра, я хочу сказать: этот год будет еще лучше, чем прошлый год. Потому что сейчас наблюдается улучшение – рост цен на энергоносители. Мы уже привыкли к низкой цене на энергоносители. С одной стороны, возможно, это хорошо, что так получилось, потому что мы привыкли к хорошему. А сейчас мы уже должны изыскивать возможности», - сказал Назарбаев.

Он также напомнил, что стратегической целью Казахстана является вхождение в тридцатку самых развитых стран мира. Соответственно, и работать нужно по-другому.

«Это нелегкая работа», - подчеркнул глава государства.

Он привел в пример Южную Корею, которая смогла добиться роста ВВП в 5% ежегодно и, в итоге, смогла войти в 30-ку лучших.

«В новых условиях мы должны добиться такого же рывка. Мы должны пересмотреть свои установки», - заявил Назарбаев.