Россия, Турция и Иран обсудили ситуацию в Сирии

Ход выполнения прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля для обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, а также предотвращение любых провокаций обсудили сегодня представители России, Турции и Ирана на международной технической встрече по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил глава российской делегации Станислав Гаджимагамедов.

«Делегации России, Турции и Ирана, а также представители ООН сегодня провели в городе Астана первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями, достигнутыми на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же, в Астане, 23-24 января. Участники заседания обсудили ход выполнения прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращение любых провокаций, определения всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа», - сделал заявление Гаджимагамедов.

Он заверил, что делегации подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах «полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии».

«Все члены делегации выразили искреннюю признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для продолжения Астанинского процесса, и создания благоприятных условий для проведения в Астане первого заседания совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий», - заключил он.

Напомним, межсирийское переговоры прошли в Астане 23-24 января текущего года. Тогда же страны-гаранты – Россия, Турция и Иран заявили о решении создать трёхсторонний механизм, который будет следить за достижением режима прекращения огня.