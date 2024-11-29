Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года

Правительство Грузии отказалось от переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года, сообщает издание DW . С декабря 2023 года страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС.

«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года», - заявил накануне премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Также Грузия отказывается на этот срок от всех грантов и кредитов ЕС.

«Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам», - сказал премьер-министр.

В планах правительства – подготовиться экономически к 2028 году, чтобы начать переговоры о вступлении страны в ЕС в 2030 году.

После заявления правительства в Тбилиси и других городах Грузии тысячи людей вышли на протесты, сообщает Русская служба ВВС. Протестующие собрались в том числе у офиса правящей партии «Грузинская мечта» и перед парламентом страны.

Сообщалось о столкновениях с полицией, силовики применили водометы, чтобы вытеснить протестующих из центра Тбилиси.

В МВД Грузии заявили, что демонстранты бросали в полицию «различные предметы», в результате чего пострадали трое сотрудников МВД.

По данным издания DW, к протестующим у здания парламента присоединилась также президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Я тут. Вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться».