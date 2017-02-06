Назначен новый глава Казпочты

«Сакен Сарсенов зарекомендовал себя в качестве грамотного руководителя. Полагаю, что опыт работы в отрасли связи РК, оптимизации и автоматизации государственных услуг, модернизации и становлении «Правительства для граждан» позволят ему успешно руководить АО «Казпочта», - сказал в ходе представления нового главы коллективу председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

40-летний Сакен Сарсенов - выпускник Московского государственного авиационного института и Евразийского гуманитарного института.

В 2000 году поступил на государственную службу в качестве ведущего специалиста комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций. В период с ноября 2000 года по октябрь 2003 года работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» министерства финансов.

В 2003 году назначен на должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии». С апреля 2008 года по октябрь 2009 года работал в качестве управляющего директора по электронным услугам АО «Қазақтелеком». С сентября 2009 года по март 2010 года - заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

С марта 2010 года по январь 2012 года - вице-министр связи и информации Республики Казахстан. 1 февраля 2012 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года назначен первым заместителем председателя агентства по связи и информации.

После реформы правительства в августе 2014 года работал вице-министром по инвестициям и развитию, а после создания министерства информации и коммуникаций в мае 2016 года - вице-министром этого ведомства.