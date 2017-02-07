Программу «Цифровой Казахстан» правительство разработает к июню

Новую государственную программу «Цифровой Казахстан» министерство информации и коммуникаций планирует разработать и внести на рассмотрение в правительство в июне текущего года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Даурен Абаев. «В июне текущего года мы планируем внести в правительство проект государственной программы «Цифровой Казахстан», - рассказал Абаев.

По его словам, ключевой целью документа является порядок финансирования, основанный на государственно-частном партнерстве.

«Программа направлена на повышение качества жизни населения, цифровизацию отечественной экономики. В рамках реализации, до 2020 года планируется увеличить долю пользователей интернета до 80%, охватить цифровым вещанием 95% населения, повысить уровень цифровой грамотности граждан до 80%», - сообщил министр.

Кроме того, отметил он, в текущем году министерство планирует увеличить количество предоставляемых через госкорпорацию «Правительство для граждан» госуслуг до 80%. Для этого будет организовано заседание межведомственной комиссии по отбору госуслуг.

А к празднику «Наурыз мейрамы» планируется запустить новый кинотелеканал «Ел арна», который будет работать в структуре агентства «Хабар».

«Ресурс будет транслировать художественные, документальные фильмы, а также сериалы», - проинформировал Абаев.