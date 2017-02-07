Бизнесмен Нурлан Тлеубаев возглавил совет директоров Delta Bank со сроком полномочий до 10 октября 2021 года. Он также стал мажоритарным акционером банка, увеличив свою долю с 9,85 до 49,32%, сообщает во вторник сайт Казахстанской фондовой биржи.

Тлеубаев официально вошел в состав акционеров 10 января, тогда ему принадлежало 9,85% акций банка. Бизнесмен, судя по данным об акционерах на 10 января и в настоящее время, приобрёл 20,94% акций у Артыкбая Самзаева (его в настоящее время нет среди акционеров, владеющих 5 и более процентами акций банка), а также выкупил доли миноритариев (их общая доля на 10 января превышала 20%). Пакеты акций других держателей остались неизменными: Ахметжанова Гулимжан продолжает владеть 9,82% акций банка, Балмагамбетова Алмагуль – 9,7%, Джолдыбаева Жанар – 9,81%, Галия Сактаганова – 9,78%, Куляш Саркулова – 9,82%.

В начале ноября Национальный банк приостановил лицензию Delta Bank из-за отдельных нарушений банковского законодательства и проблем с системами внутреннего контроля. 29 декабря возобновил лицензию финансового института. Решение было принято после рассмотрения заявления и документов банка о проведении мероприятий по улучшению качества активов, изменению систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и докапитализировать банк.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало октября 2016 года банк занимал 13 место среди всех финансовых институтов страны с объемом активов в 509,72 млрд тенге и собственным капиталом в размере 61,36 млрд тенге. К началу декабря его активы снизились до 495,05 млрд тенге, а собственный капитал вырос до 64,26 млрд тенге. На начало 2017 его активы снизились до 409,44 млрд тенге, а собственный капитал до 57,08 млрд тенге.