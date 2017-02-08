​Тенге ослаб до 324,4 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $39,85 млн., показав снижение на $1,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $54,64 за баррель, показывая 1,9% падение с начала торгов. Как сообщал Reuters, стоимость углеводородов начала снижаться во вторник на новостях о росте добычи в США и ослаблении спроса на сырье. В течение последних двух месяцев поддержку котировкам оказывало сокращение добычи ОПЕК и не входящими в картель государствами. На сегодняшний день сокращение добычи всеми договорившимися странами составляет как минимум 1,1 млн. баррелей в сутки из ранее оговоренных 1,8 млн.

Однако увеличение добычи в США вкупе с замедлением роста спроса на сырьё грозят нивелировать усилия ОПЕК и не входящих в картель производителей. Аналитики ожидают дальнейшее снижение производства нефти со стороны картеля, а также продление соглашения о мерах поддержки цен. Ранее управление по информации в области энергетики министерства энергетики США (EIA) дало прогноз, по ожиданию которого средняя стоимость барреля Brent в 2017 году составит примерно $54,45.