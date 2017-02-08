​В Казахстане хотят регламентировать деятельность Uber, Yandex Taxi и InDriver

В Казахстане хотят регламентировать деятельность интернет-сервисов Uber, Yandex Taxi и InDriver, оказывающих услуги такси населению. Об этом в среду заявил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, представляя поправки в законопроект «О транспорте» во время заседания межведомственной комиссии.

«Диспетчерские службы, которые работают в Интернете, мобильные приложения, набирают водителей, не проверяя. Может быть, этому водителю нет 21 года, возможно, транспортное средство не имеет страховки или просрочены права. Кроме того, водители не проходят медицинский осмотр и возможны прочие нарушения, поэтому мы предлагаем регламентировать деятельность таких служб. Для того чтобы они к своим перевозчикам предъявляли требования, которые мы установим», - заявил Скляр.

Вице-министр подчеркнул, что никто не собирается ограничивать деятельность международных компаний. Однако все перевозчики должны работать по единым правилам. По его словам, официально зарегистрированные службы такси сегодня выполняют эти требования.