Мининвестиций может обязать эти сервисы предъявлять собственные требования при найме водителей
​В Казахстане хотят регламентировать деятельность Uber, Yandex Taxi и InDriver
Фото Асета Мамыраимова

Дмитрий Мазоренко, Vласть

В Казахстане хотят регламентировать деятельность интернет-сервисов Uber, Yandex Taxi и InDriver, оказывающих услуги такси населению. Об этом в среду заявил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, представляя поправки в законопроект «О транспорте» во время заседания межведомственной комиссии.

«Диспетчерские службы, которые работают в Интернете, мобильные приложения, набирают водителей, не проверяя. Может быть, этому водителю нет 21 года, возможно, транспортное средство не имеет страховки или просрочены права. Кроме того, водители не проходят медицинский осмотр и возможны прочие нарушения, поэтому мы предлагаем регламентировать деятельность таких служб. Для того чтобы они к своим перевозчикам предъявляли требования, которые мы установим», - заявил Скляр.

Вице-министр подчеркнул, что никто не собирается ограничивать деятельность международных компаний. Однако все перевозчики должны работать по единым правилам. По его словам, официально зарегистрированные службы такси сегодня выполняют эти требования.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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