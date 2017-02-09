В Казахстане ожидаются снегопады

С четверга по субботу в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, туман, метель и резкое понижение температуры воздуха, сообщает Казгидромет.

«Резкое и значительное похолодание будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы», - говорится в сообщении Казгидромет.

В четверг и пятницу в Жамбылской области ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель. В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 метров в секунду.

Также в четверг в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры ночью до 20-25 мороза, местами 10-15 мороза.

В Алматы в четверг переменная облачность, без осадков, днем 3-5 тепла. В пятницу прогнозируется переменная облачность, временами осадки, дневная температура упадет до 2 градусов ниже нуля, ночная до 3-5 морозов. В субботу также переменная облачность, временами снег, температура воздуха днем и ночью будет держаться на уровне 5-7 градусов ниже нуля.

В Астане, согласно прогнозам синоптиков, в четверг утром и днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того ожидаются облачность, снег и низовая метель. В пятницу в столице переменная облачность, ночью снег, температура воздуха днем 22-24 мороза, ночью 26-28 мороза. В субботу осадки не ожидаются, однако температура понизится днем до 25-27 градусов ниже нуля, ночью до 32-34 морозов.