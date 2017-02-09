Посла Казахстана в Польше рекомендуют привлечь к дисциплинарной ответственности

В четверг прошло заседание комиссии при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции под председательством государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой, где рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева, сообщает Акорда.

«По итогам заседания комиссией принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - говорится в сообщении Акорды.

Причины взыскания в сообщении не указаны.

Алтай Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше 11 мая 2016 года. Ранее Абибуллаев занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД Казахстана.

42-летний Абибуллаев окончил институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета. Также был официальным представителем службы центральных коммуникаций, заместителем директора СЦК.