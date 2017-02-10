Генпрокурор: «Закон о прокуратуре не должны писать прокуроры»

Проблема всех казахстанских законов заключается в том, что их пишут те органы, которые регламентируют свою деятельность. Таким образом, чиновники оставляют себе лазейки для дальнейшего давления над бизнесменами, считает генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов. Об этом он сказал в пятницу в ходе выездного заседания коллегии генеральной прокуратуры в Караганде.

«Проблема всех наших законов заключается в том, что наши законы пишут те органы, которые регламентируют свою деятельность. Вот это нам надо прекратить. Закон о прокуратуре не должны писать прокуроры. Точно также налоговый кодекс не должны писать налоговики. Налоговики что сделают? Они сделают для себя. Они сделают его таким сложным, чтобы могли понимать его только они сами. Вот этот подход мы должны отстаивать», - сказал Асанов.

При этом он не исключил содействие в подготовке специалистов, но отметил, что «последнее слово не должно быть за ними».

«Но когда в парламент приходят такие большие законы, честно говоря, понять и успеть вникнуть в каждую норму невозможно. Вот пока каждый контролирующий орган, включая правоохранительные, будут писать сами свои законы, порядка никогда не будет. Они обязательно туда включат свои лазейки, благодаря которым они будут давить и держать под колпаком любого бизнесмена. Вот это нам надо понимать и смело идти и отстаивать», - подчеркнул он и отметил, что Генпрокуратора начнет оценивать нужность, востребованность каждого контролирующего, проверяющего органа.

«Мы будем заслушивать, в чем польза этого конкретного органа для страны, для экономики? Там их десятки, сотни людей работают, а вот вклад, какой в экономику Казахстана? Пусть они доказывают. Вот таким путем надо пойти», - заключил генпрокурор.