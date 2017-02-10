Генпрокурор: «Закон о прокуратуре не должны писать прокуроры»

Он считает, что проблема законов заключается в том, что их пишут регламентирующие свою деятельность органы
Ирина Галат, Vласть
Проблема всех казахстанских законов заключается в том, что их пишут те органы, которые регламентируют свою деятельность. Таким образом, чиновники оставляют себе лазейки для дальнейшего давления над бизнесменами, считает генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов. Об этом он сказал в пятницу в ходе выездного заседания коллегии генеральной прокуратуры в Караганде.
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