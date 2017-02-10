​Корейский Kookmin Bank и IFC подписали соглашение о продаже своих акций в Банке ЦентрКредит

Корейский Kookmin Bank подписал соглашение о продаже холдингу Цесна, Цеснабанку и предпринимателю Бахытбеку Байсеитову 41,93% своих акций в Банке ЦентрКредит. Другой крупный акционер банка International Finance Corporation (Международная финансовая корпорация) – дочерняя структура Всемирного банка – также подписала соглашение о реализации Байсеитову своих 10% акций в банке, сообщает в пятницу сайт Казахстанской фондовой биржи KASE.

Обе сделки должны получить формальное одобрение у Национального банка Казахстана. Окончательная смена владельцев должна быть завершена во втором квартале 2017 года.

О том, что Kookmin Bank и IFC собираются продать свои доли Байсеитову, холдингу Цесна и Цеснабанку стороны сделки заявили первого февраля этого года. Однако в сообщении не было указано, в каком соотношении Байсеитов, холдинг Цесна и Цеснабанк контролируют созданный для покупки консорциум. Байсеитов, основатель БЦК, в настоящее время владеет 25,6% долей в банке.

Банк ЦентрКредит был создан 19 сентября 1988 года и стал одним из первых коммерческих банков Казахстана. Банк ЦентрКредит занимает шестое место среди коммерческих банков по размеру активов, которые на начало января превысили 1,35 трлн тенге.

Цеснабанк контролируется семьей Джаксыбековых, он занимает третье место по размеру активов среди банков страны: на 1 января они превышали 2 трлн. тенге.