​Qazkom сообщил о привлечении займа у Нацбанка на 200 млрд тенге

Qazkom сообщил о привлечении займа у Национального банка на 200 млрд тенге, который был выдан 9 февраля 2017 года. Он был предоставлен «на общие корпоративные цели» и «на стандартных рыночных условиях в рамках возобновляемой кредитной линии», сообщает во вторник пресс-служба банка.

В своем сообщении банк не конкретизирует, на какие именно "корпоративные цели" было привлечено финансирование.

Национальный банк также пока не давал комментариев на этот счет.

Накануне Qazkom проинформировал о погашении своих международных облигаций почти на 400 млн. евро (порядка 138 млрд. тенге по текущему курсу). Благодаря этому, банк завершил свою облигационную программу на 750 млн. евро.

В середине декабря Qazkom получил от Нацбанка срочный займ в размере 400,8 млрд. тенге, половину из которых вскоре вернул, сообщал Нацбанк Казахстана. Основной целью займа было названо пополение запасов ликвидности на фоне повышенного спроса.

На 1 января Qazkom занимал второе место среди коммерческих банков Казахстана по размеру активов. Они составляли 4,87 трлн. тенге, ссудный портфель банка превышал 3,7 трлн. тенге.