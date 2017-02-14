Глава управления труда по Павлодарской области задержан за взятку

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области изобличен во взяточничестве руководитель областного управления труда Ергали Аскаров, сообщает во вторник пресс-служба бюро.

«Установлено, что Аскаров Е. при посредничестве своего подчиненного получил незаконное вознаграждение в размере 1 млн. тенге от представителя ТОО «Павлодарский завод легких конструкций» за выдачу положительного заключения по несчастному случаю с тяжким исходом, произошедшим с работником предприятия», - говорится в сообщении.

Нацбюро информирует, что в настоящее время Аскаров задержан и водворен в ИВС Павлодара. Проводится досудебное расследование.

Аскаров занимал пост руководителя областного управления труда с мая 2015 года. До этого три года возглавлял Щербактинский район Павлодарской области. Трудовую деятельность начинал учителем.