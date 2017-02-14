На выставке можно будет увидеть макет строящейся в Самаркандской области солнечной электростанции
Узбекистан подписал договор участия в ЭКСПО-2017
Фото Жанары Каримовой

Состоялся рабочий визит комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева в Республику Узбекистан, в ходе которого Жошыбаев и комиссар национальной секции Узбекистана Иброхим Эргашев подписали Договор участия узбекской стороны в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», сообщает во вторник МИА Казинформ со ссылкой на секретариат комиссара.

Во время встречи с Эргашевым Жошыбаев рассказал о ходе подготовки к выставке и предстоящему собранию международных участников, которое пройдет в Астане 22-23 февраля 2017 года.

Эргашев отметил, что узбекская сторона придает большое значение развитию «зеленых» технологий и участию в специализированной выставке. По словам комиссара национальной секции Узбекистана, ЭКСПО-2017 предоставляет прекрасную возможность продемонстрировать не только энергетические разработки и технологии, но и историю, культуру и традиции народа, сообщает информагентство.

Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элёр Ганиев во время встречи с Жошыбаевым подчеркнул, что в условиях уменьшения в мире запасов углеводородов огромное значение для устойчивого развития и увеличения конкурентоспособности экономики приобретает использование альтернативных источников энергии. Он сообщил, что на выставке будут продемонстрированы выпускаемые в Узбекистане солнечные панели, разработки узбекских специалистов в области малого гидроэнергооборудования, а также на выставке можно будет увидеть макет строящейся солнечной электростанции в Самаркандской области.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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