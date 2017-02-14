Предварительные результаты проб огласил министр культуры и спорта Казахстана
Казахстанские биатлонисты не употребляли допинг
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Предварительные данные антидопингового агентства говорят о том, что казахстанские биатлонисты, выступающие на чемпионате мира в Австрии, не употребляли допинг, сообщил во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Вчера мы получили предварительное уведомление Антидопингового агентства, что наши спортсмены отрицательны, то есть они чисты. Сейчас ждем официально подтверждения с WADA в письменном виде», - сказал Мухамедиулы.

Он заверил, что отечественное министерство не вправе упрекать австрийскую сторону.

«Раз допущена техническая ошибка, это, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям», - подчеркнул он.

Скандал вокруг казахстанской сборной разразился на минувшей неделе. Номера, в которых проживала сборная, подверглись обыску из-за подозрений в употреблении допинга. Они возникли после того, как на автозаправке была выброшена коробка с использованными медицинскими препаратами, в ней же находилась аккредитация казахстанской команды.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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