Казахстанские биатлонисты не употребляли допинг

Предварительные данные антидопингового агентства говорят о том, что казахстанские биатлонисты, выступающие на чемпионате мира в Австрии, не употребляли допинг, сообщил во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Вчера мы получили предварительное уведомление Антидопингового агентства, что наши спортсмены отрицательны, то есть они чисты. Сейчас ждем официально подтверждения с WADA в письменном виде», - сказал Мухамедиулы.

Он заверил, что отечественное министерство не вправе упрекать австрийскую сторону.

«Раз допущена техническая ошибка, это, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям», - подчеркнул он.

Скандал вокруг казахстанской сборной разразился на минувшей неделе. Номера, в которых проживала сборная, подверглись обыску из-за подозрений в употреблении допинга. Они возникли после того, как на автозаправке была выброшена коробка с использованными медицинскими препаратами, в ней же находилась аккредитация казахстанской команды.