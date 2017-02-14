Но премьер все равно доволен результатами программы
По программе «Нурлы жол» не освоено 2 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал акимов за неосвоение средств в рамках государственной программы «Нурлы Жол». По его мнению, необходимо в очередной раз пересмотреть механизмы и отдавать деньги тем, кому они нужнее.

«Что касается неосвоения 900 миллионов тенге. Уважаемый Бахытжан Абдирович, я был у вас на приеме, докладывал об этом. Деньги пришли в конце года, разбиты на три лота. Первый лот - это наш водопровод - 411 млн, второй - 300 млн - это канализация и третье - это энергетика. По первому лоту, по водопроводу, мы провели с первого раза конкурс и с середины ноября начали работать. По второму лоту, канализация, мы дважды проводили. Первый раз финконтроль нам сказал, что мы неправильно его провели. Со второго раза у нас получилось, и, поэтому начали работы в декабре. По энергетике - два раза проводили, и два раза финконтроль отменял эти тендера», - озвучил существующие проблемы в ходе заседания правительства аким Акмолинской области Сергей Кулагин.

Он заверил, что сейчас все эти дела находятся в суде, вопросы решены. Но, основная проблема все же в том, что деньги были выделены поздно.

«Все замечания ваши принимаем, будем принимать меры», - признал при этом глава региона.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что все это не важно, главное – «деньги выделены, они не освоены и соответствующую услугу население качественно не получает».

«Это плохо, - отрезал премьер. – Поэтому, может, какую-то практику взять, если в конце года регионы просят большие деньги, то лучше не выделять. Зачем выделять миллиард тенге в конце года, когда заранее знаем, что тендер не пройдет, туда включатся еще наши проверяющие органы - финконтроль, еще кто-то. Зачем? Лучше в начале года отложить, пусть убудет в резерве, на следующий год в начале года получат и пройдут все процедуры», - внес предложение Сагинтаев.

Большое неосвоение – 300 миллионов тенге оказалось и в Костанайской области.

«350 миллионов тенге – это индустриальная зона, корректировку вносили, я уже вам докладывал. 11 млрд. стоило ТЭО, мы сократили до 5 млрд., то есть сэкономили. И вот в конце года 350 млн. тенге, спасибо на РБК поддержали, в этом году мы освоим, все недостатки мы устраняем», - заверил глава региона Архимед Мухамбетов.

«Исходя из двух отчетов акимов я понимаю, что я виноват: меня уже об этом информировали, мне докладывали, что вы сейчас об этом говорите, так я это понимаю. Ну, тогда не просите деньги, если не можете осваивать. И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять о том, что деньги не осваиваете. Это не только к вам относится, в целом я говорю», - возмутился глава кабинета министров.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков тоже попытался объяснить, что неосвоение в 138 млн. тенге – это экономия по итогам государственных закупок. Еще 42 миллиона – экономия по инфраструктурным проектам. А вот по остальным объемам финансирования – по реализации проекта подведения инженерной инфраструктуры потребовалась дополнительная корректировка проектно-сметной документации.

«По итогам этой корректировки, та сумма также возможно будет отнесена к экономии, в связи с тем, что уже выполнены эти работы. И 10 миллионов из-за погодных условий не удалось выполнить в полном объеме по сетям канализации и электроснабжения», - объяснил Абдибеков.

«Как можно Бахыт Турлыханович, деньги выделять на такие проекты? Деньги получают, а потом начинают все корректировать подряд. Вы же получили замечание от главы государства. Жестко действуйте!», - тут же переключился Сагинтаев на министра финансов Бахыта Султанова.

«Еще раз повторяю, вопрос не в том, что вернете или не вернете (деньги). Вопрос в том, что вы не должны нарушать бюджетные правила. У вас же есть управление финансов, соответствующие другие органы. Действуйте в рамках правил, в рамках закона. И никаких претензий к вам не будет. Аскар Узакпаевич, есть что сказать? Хорошо, этот вопрос тогда на контроле держите», - поручил премьер.

Однако, выступая с заключительным докладом, глава кабинета министров, в целом, остался доволен реализацией программы «Нурлы жол» в 2016 году.

«Работы выполнены, программа идет очень хорошо. Но у нас неосвоение по итогам года порядка двух миллиардов тенге. Сейчас мы заслушали все комментарии. У каждого региона есть обоснования, объяснения. Но, как слышим, они никого не удовлетворяют. Как я выше говорил, по итогам девяти месяцев мы заслушивали, и тогда все акимы давали обещания, что все эти вопросы по освоению бюджета будут находиться на жестком контроле. Но, как видим, или контроля нет, или желания нет. Здесь надо решать», - считает Сагинтаев.

Решать глава кабмина предложил за счет изменения плана финансирования и своевременного перераспределения средств из регионов, где средства не осваиваются в те области, где работа идет без срывов.

«Начиная с завтрашнего дня у вас выезды по регионам, будете принимать участие на отчетах акимов областей. И я бы попросил вас, чтобы вы ознакомились с ходом строительства основных объектов программы «Нурлы жол» в тех регионах, где вы будете находиться. И в своих отчетах это отразите», - обратился в этой связи к министрам Сагинтаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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