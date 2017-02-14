Туякбай поделился полномочиями в ОСДП с Батталовой

Председатель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) отдал часть своих полномочий Зауреш Батталовой, которая, в свою очередь, избрана председателем президиума партии.

«Председатель президиума – это новая должность в партии. В функции председателя президиума входят исполнительно-организационные функции по работе партии. Председатель сохраняет за собой вопросы идеологии, выработку стратегии партии, представительство партии в социалистическом интернационале», - сказал Vласти Максим Андрюшин, избранный на XIII съезде партии одним из заместителей председателя.

Кроме него в партии появилось еще четыре заместителя: Айдар Алибаев (отвечает за экономику), Тазабек Самбетбай (молодежное крыло), Мейрамбек Камалов (отвечает за регионы) и Асхат Рахимжанов (заместитель по организационным вопросам).

В разговоре с Vластью Андрюшин также подчеркнул, что назначение Батталовой, кроме прочего, связанно с тем, что партия планирует усилить взаимодействие с властью, для чего им нужен опытный человек в Астане. В этом направлении, по словам Андрюшина, будет также работать Асхат Рахимжанов.