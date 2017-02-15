Мажилис не согласен с этой идеей
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы», который мажилис рассмотрел в среду в первом чтении на пленарном заседании палаты. В частности, как сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, штраф за неподчинение увеличивается с 2000 МРП до 5000 МРП, то есть до 11 миллионов тенге.

«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти – часть 1 статьи 379 Уголовного кодекса увеличивается со 100 до 200 МРП, а за применение неопасного насилия к представителю власти часть 1 статьи 38 Уголовного кодекса штраф увеличивается уже до 5 тысяч МРП. Это более 11 млн. тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершенным деянием. Что же будет грозит человеку, если он не сможет выплатить штраф в установленные сроки? Хочу также отметить, что на рабочих группа депутаты категорически возражали против этой поправки», - сказала в ходе обсуждения законопроекта депутат Айзада Курманова.

«Да, действительно, может, вы правы там относительно штрафов. Но в целом эта норма была выработана министерством внутренних дел», - парировал первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.

При этом он также пояснил, что если человек не выплачивает штраф, он заменяется лишением свободы из расчета 4 МРП – 1 день заключения. То есть, максимальное наказание может составить около 3,5 лет лишения свободы.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов выразил свою позицию, что штрафы необходимо повышать.

«В связи с тем, что мы имели поручение усилить ответственности за статьи 379, 380 поэтому, по 379 подошли так, что увеличили (штрафы - V) максимально, в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, здесь теперь предусмотрено до 200 и арест до 75 суток. Кроме того, добавили ещё такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении наших правоохранительных органов и при проведении антитеррористической операции и других мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй статье - 380 то же самое. У нас раньше было до 2 000 МРП, здесь мы поставили, увеличили в два раза до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 штраф предусматривает такие меры наказание от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», - объяснил позицию министерства Касымов.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин признался, что такой ответ министра трудно комментировать.

«Конечно, Калмуханбет Нурмухамбетович, жизнь сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать. Но само по себе повышение штрафов – не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности», - отметил он.

Председатель мажилиса напомнил, что глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. Вот только на деле выходит абсолютно противоположная ситуация: «В законопроекте вы предлагаете ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров. 11 миллионов! Недавно были встречи депутатов в регионах. И у населения очень много вопросов, связанных с соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф. Ну как 11 млн? Не выполняет - сразу же его лишаем свободы. Увеличиваем тюремное население. А говорим о том, что нам нужно гуманизировать, декриминализировать статьи. А на деле что получается? Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться. Тем более она идёт в разрез с поручениями президента. Думаю, что надо еще раз вернуться к ней вместе с нашими коллегами с правоохранительных органов пересмотреть эту поправку и привести её в полное соответствие до второго чтения. В противном случае её принимать нельзя», - подчеркнул Нигматулин.

В целом, что касается законопроекта, одобренного в первом чтении, им предусматривается внесение в ряд законодательных актов поправок, направленных на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.

Изменения и дополнения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

В частности, усиливаются гарантии для сил правопорядка при поддержании ими общественной безопасности. Ужесточается наказание за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции. Установлена ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащего.

В Уголовно-процессуальном кодексе предлагается расширить права следователя на обжалование решений прокурора. Действия и решения следователя и дознавателя могут быть обжалованы начальниками следственного отдела и органа дознания.

Законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование, права генерального прокурора по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной Уголовно-процессуальным кодексом подследственности. Кроме того, расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей. Органам национальной безопасности предлагается предоставить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.

В то же время, упрощается процедура расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства. Уточняется, что по уголовным проступкам расследование завершается только составлением протоколом обвинения, даже если по делу назначалось дознание.

Существующая в Кодексе об административных правонарушениях норма о сокращении на тридцать процентов размера административного штрафа для физических лиц при смягчающих обстоятельствах предлагается применять так же и к юридическим лицам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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