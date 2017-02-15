МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции

Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы», который мажилис рассмотрел в среду в первом чтении на пленарном заседании палаты. В частности, как сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, штраф за неподчинение увеличивается с 2000 МРП до 5000 МРП, то есть до 11 миллионов тенге.

«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти – часть 1 статьи 379 Уголовного кодекса увеличивается со 100 до 200 МРП, а за применение неопасного насилия к представителю власти часть 1 статьи 38 Уголовного кодекса штраф увеличивается уже до 5 тысяч МРП. Это более 11 млн. тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершенным деянием. Что же будет грозит человеку, если он не сможет выплатить штраф в установленные сроки? Хочу также отметить, что на рабочих группа депутаты категорически возражали против этой поправки», - сказала в ходе обсуждения законопроекта депутат Айзада Курманова.

«Да, действительно, может, вы правы там относительно штрафов. Но в целом эта норма была выработана министерством внутренних дел», - парировал первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.

При этом он также пояснил, что если человек не выплачивает штраф, он заменяется лишением свободы из расчета 4 МРП – 1 день заключения. То есть, максимальное наказание может составить около 3,5 лет лишения свободы.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов выразил свою позицию, что штрафы необходимо повышать.

«В связи с тем, что мы имели поручение усилить ответственности за статьи 379, 380 поэтому, по 379 подошли так, что увеличили (штрафы - V) максимально, в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, здесь теперь предусмотрено до 200 и арест до 75 суток. Кроме того, добавили ещё такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении наших правоохранительных органов и при проведении антитеррористической операции и других мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй статье - 380 то же самое. У нас раньше было до 2 000 МРП, здесь мы поставили, увеличили в два раза до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 штраф предусматривает такие меры наказание от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», - объяснил позицию министерства Касымов.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин признался, что такой ответ министра трудно комментировать.

«Конечно, Калмуханбет Нурмухамбетович, жизнь сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать. Но само по себе повышение штрафов – не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности», - отметил он.

Председатель мажилиса напомнил, что глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. Вот только на деле выходит абсолютно противоположная ситуация: «В законопроекте вы предлагаете ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров. 11 миллионов! Недавно были встречи депутатов в регионах. И у населения очень много вопросов, связанных с соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф. Ну как 11 млн? Не выполняет - сразу же его лишаем свободы. Увеличиваем тюремное население. А говорим о том, что нам нужно гуманизировать, декриминализировать статьи. А на деле что получается? Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться. Тем более она идёт в разрез с поручениями президента. Думаю, что надо еще раз вернуться к ней вместе с нашими коллегами с правоохранительных органов пересмотреть эту поправку и привести её в полное соответствие до второго чтения. В противном случае её принимать нельзя», - подчеркнул Нигматулин.

В целом, что касается законопроекта, одобренного в первом чтении, им предусматривается внесение в ряд законодательных актов поправок, направленных на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.

Изменения и дополнения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

В частности, усиливаются гарантии для сил правопорядка при поддержании ими общественной безопасности. Ужесточается наказание за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции. Установлена ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащего.

В Уголовно-процессуальном кодексе предлагается расширить права следователя на обжалование решений прокурора. Действия и решения следователя и дознавателя могут быть обжалованы начальниками следственного отдела и органа дознания.

Законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование, права генерального прокурора по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной Уголовно-процессуальным кодексом подследственности. Кроме того, расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей. Органам национальной безопасности предлагается предоставить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.

В то же время, упрощается процедура расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства. Уточняется, что по уголовным проступкам расследование завершается только составлением протоколом обвинения, даже если по делу назначалось дознание.

Существующая в Кодексе об административных правонарушениях норма о сокращении на тридцать процентов размера административного штрафа для физических лиц при смягчающих обстоятельствах предлагается применять так же и к юридическим лицам.