Государство потратит на подведение коммуникаций к ним 86 млрд. тенге
40 тыс. участков под ИЖС будет выделено в 2017 году
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

На подведение инженерной инфраструктуры к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в рамках программы «Нурлы жер» в текущем году планируется направить 86 миллиардов тенге. Всего будет выделено 40 тысяч таких участков, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«На реализацию данной программы («Нурлы жер»), в целом, выделяется 152 млрд. тенге. Из них большая часть – именно на подведение инженерной инфраструктуры – это 86 млрд. – для выдачи земельных участков. Это является основным необходимым механизмом подведения инфраструктуры инженерно-коммуникационной», - рассказал Касымбек.

По его словам, эти средства предусматриваются на 2017 год.

«В рамках этого планируется, что в этом году порядка 40 тысяч участков будет выдано под ИЖС», - заверил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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