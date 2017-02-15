40 тыс. участков под ИЖС будет выделено в 2017 году

Государство потратит на подведение коммуникаций к ним 86 млрд. тенге
Тамара Вааль, Астана, Vласть
На подведение инженерной инфраструктуры к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в рамках программы «Нурлы жер» в текущем году планируется направить 86 миллиардов тенге. Всего будет выделено 40 тысяч таких участков, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.
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