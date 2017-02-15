40 тыс. участков под ИЖС будет выделено в 2017 году

На подведение инженерной инфраструктуры к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в рамках программы «Нурлы жер» в текущем году планируется направить 86 миллиардов тенге. Всего будет выделено 40 тысяч таких участков, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«На реализацию данной программы («Нурлы жер»), в целом, выделяется 152 млрд. тенге. Из них большая часть – именно на подведение инженерной инфраструктуры – это 86 млрд. – для выдачи земельных участков. Это является основным необходимым механизмом подведения инфраструктуры инженерно-коммуникационной», - рассказал Касымбек.

По его словам, эти средства предусматриваются на 2017 год.

«В рамках этого планируется, что в этом году порядка 40 тысяч участков будет выдано под ИЖС», - заверил министр.