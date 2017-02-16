10 группировок вооруженной сирийской оппозиции прибыли в Астану

Участники Астанинского процесса вновь сядут за один стол переговоров, заявил в четверг в ходе брифинга директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов. Он также сообщил, что параллельно рассматривается «присоединение определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня».

«Приблизительно в 16:00 планируем проведение пленарного заседания сторон, будут выступления и прения», - сообщил Туматов.

Он отметил, что все представители сторон приехали еще вчера, сегодня прибыла делегация от оппозиции, ее возглавляет Мухаммад Алуш - представитель группировки «Джейшуб Ислам». В общей сложности, оппозицию представляют десять группировок.

«Вы знаете, что мы не вовлечены в прямые переговоры. Сегодня стороны закончат, я думаю. В основном рассматривается вопрос по созданию оперативной группы, которая будет следить за выполнением режима прекращения огня. Также рассматривается текст итогового заявления. Параллельно идет трек, на котором рассматривается присоединение определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня, что очень важно, в этом кроется самая важная часть астанинского процесса», - проинформировал представитель казахстанского МИДа.