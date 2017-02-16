​Ежегодно платные дороги могут приносить бюджету до 30 млрд тенге

К 2020 году за проезд по 6 тысячам километров казахстанских дорог планируется взимать оплату. По подсчетам министерства по инвестициям и развитию, платные дороги могут приносить в бюджет до 30 млрд. тенге в год, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

«К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тыс. километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 млрд. тенге. В том числе в 2017 году - на 700 километрах», – сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр в ходе пресс-конференции в Доме правительства.

На оснащение системами оплаты в 2017 году на участках дорог Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай были выделены средства из госбюджета; на участке Алматы-Хоргос – за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируют уже в ноябре 2017 года.

В целом же, по данным министерства, в 2017 работы будут вестись на 4,4 тысячах километрах дорог. До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 км дорог.