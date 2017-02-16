​В 2016 году товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС снизился на 16,8%

В 2016 году взаимная торговля Казахстана со странами-участницами ЕАЭС составила около $13,6 млрд что на 16,8% ниже результатов 2015 года. Доля экспорта составила $3,9 млрд, что меньше на 23,5% показателя 2015 года; импорт снизился на 13,7%, составив $9,7 млрд, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%)», – говорится в сообщении.

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), затем следуют минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).