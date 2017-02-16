Участники переговоров по Сирии в Астане не приняли заключительное коммюнике

Заключительное коммюнике по итогам межсирийских переговоров в Астане не принято, заявил глава делегации Сирийской Арабской Республики на переговорах, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари в четверг вечером после завершения пленарного заседания.

«Непринятие заключительного коммюнике сегодняшней встречи вызвано, прежде всего, тем, что турецкая делегация и вооруженные группировки прибыли очень поздно в Астану. Вы знаете, что обе делегации прибыли в Астану сегодня», - сказал Джафари журналистам.

Он назвал это показателем «несерьезного отношения» к переговорам Турции и вооруженных сирийских групп.

«Не только несерьезное отношение с формальной точки зрения, но и отсутствие реальной воли и желания у этих делегаций, и попытка препятствовать проведению встречи», - сказал представитель официального Дамаска.

«Турецкая делегация представлена на очень низком уровне, - продолжил Джафари. - Она не соответствует тем заявлениям, что Турция представляет себя страной-гарантом в числе трех стран-гарантов. Таким образом, работа Турции вызывает сомнение и много вопросов».

При этом, он отметил роль принимающей стороны – Казахстана, и стран-гарантов России и Ирана, которые «успешно осуществили проведение встречи».

«Эти манёвры (Турции и сирийской оппозиции - V) имеют цель препятствовать астанинскому процессу. Вернуть все на нулевой уровень. Но их попытки окончательно провалились», - уверен Джафари.

По его мнению, необходимо принять решительные меры со стороны Турции, которая «утверждает, что она является гарантом, чтобы закрыть границу от потоков террористов в Сирию».

«Если мы хотим говорить о режиме прекращения боевых действий, турецкое правительство не может, с одной стороны разжигать огонь, а с другой выполнять функцию пожарника», - подчеркнул представитель официального Дамаска.

Он заявил, что Турция должна вывести свои войска из Сирии и уважать Астанинское коммюнике-1, которое подтверждает суверенитет Сирии.