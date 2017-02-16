Все, кто будет нарушать режим огня в Сирии будут считаться террористами – Джафари

Страны-гаранты, представители официального Дамаска и часть представителей вооруженной сирийкой оппозиции в ходе переговоров в Астане договорились закрепить режим прекращения огня. Те же, кто не подписал соглашение и не будет его соблюдать, автоматически будут считаться террористами и с ними будет осуществлять борьбу сирийская армия и её союзники, заявил в ходе пресс-конференции в четверг вечером постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

«Мы оцениваем Астанинский процесс как позитивный, поскольку он служит благородным основным целям, ради которых мы прибыли сюда в Астану - это закрепление режима прекращения боевых действий и тем самым отделения вооруженных группировок, которые подписали это соглашение о закреплении режима прекращения огня, от группировок, которые отказались подписывать это соглашение. То есть разделить тех, кто верит в политическое решение и террористов», - рассказал Джафари.

Также, по его словам, есть обязательство, которое приняли все, кто подписал это соглашение, в том числе три страны-гаранта и вооруженные группировки - все эти стороны «обязаны противодействовать терроризму и оказывать поддержку сирийской армии, её союзникам и друзьям».

«Второе заседание в Астане, на наш взгляд, проложило дорогу для проведения Женевской конференции, которая должна принять во внимание все результаты и резолюции Астаны-1 и Астаны-2, с тем, чтобы они стали основой работы предстоящей встречи в Женеве. Мы не можем каждую встречу начинать с нуля и забывать все те шаги, которые мы осуществили на протяжении предыдущих встреч», - подчеркнул представитель официального Дамаска.

Встречи, которые проведены в Астане «с друзьями из России и братьями из Ирана» были плодотворными и внесли большой вклад в проведение сегодняшней встречи, заверил Джафари.

«Сирия обязывается принимать все меры для прекращения режима огня с целью прекратить кровопролитие в Сирии, но моя страна также имеет право вето на любое нарушение этих мер со стороны террористических вооруженных группировок. Каждый, кто нарушает эти меры, будет считаться законной террористической мишенью, с которой будет осуществлять борьбу сирийская армия, её союзники и друзья», - заявил он.

Представитель правительства заверил, что «его страна» будет продолжать усилия для освобождения «каждой пяди нашей земли от господства террористических группировок, известных как ДАИШ, Носра и всех, которые относятся к этим группировкам, а также тем, кто не соблюдает режим прекращения боевых действий».