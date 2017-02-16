Вопрос прекращения огня будет обсуждаться дальше
Россия дала гарантии прекратить обстрелы сирийской территории, утверждает оппозиция
Фото Радмира Фахрутдинова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В ходе Астанинского процесса представители российской стороны пообещали сирийской оппозиции прекратить обстрелы освобожденных районов Сирии и в целом, перестать совершать налеты на территорию страны, заявил на итоговой пресс-конференции представитель политической оппозиции Сирии Яхья Аль Ариди.

«Мы достигли некоторых позитивных результатов на этой встрече. Важный из них – это заявление о прекращении обстрелов освобожденных районов со стороны России. И они обязались прекратить различные виды налетов на другие регионы», - сообщил Аль Ариди.

Кроме того, по его словам, в ходе переговоров почти полностью достигнуты договоренности относительно ситуации с заключенными в тюрьмах. Также будет продолжено обсуждение вопроса по прекращению огня.

«Я думаю, что это важные вопросы», - подчеркнул представитель сирийской оппозиции.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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