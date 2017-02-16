Россия дала гарантии прекратить обстрелы сирийской территории, утверждает оппозиция

Вопрос прекращения огня будет обсуждаться дальше
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В ходе Астанинского процесса представители российской стороны пообещали сирийской оппозиции прекратить обстрелы освобожденных районов Сирии и в целом, перестать совершать налеты на территорию страны, заявил на итоговой пресс-конференции представитель политической оппозиции Сирии Яхья Аль Ариди.
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