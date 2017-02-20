Реорганизация холдинг «Байтерек» завершится в текущем году

Привлечение инвестиций и оказание комплексного пакета финансовых услуг для инвесторов станут главными задачами холдинга «Байтерек» после реорганизации, которую планируется завершить до конца 2017 года, заявил в понедельник в ходе отчетной коллегии министерства по инвестициям и развитию глава холдинга Ерболат Досаев.

«Холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу «одного окна» для всех инвесторов. Как иностранных, так и отечественных», - сообщил Досаев.

При этом, заверил он, в холдинге продолжат работу по заимствованию средств, но уже несколько в ином формате.

«Заимствования холдинг будет производить, в первую очередь, из негосударственных источников. Также будет продолжена работа по передаче в конкурентную среду компаний в рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы»,- рассказал глава холдинга.

По его словам, работу по реорганизации планируется завершить в конце 2017 года. Таким образом, функции холдинга и его дочерних предприятий будут перераспределены для передачи самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций.

«Все эти подходы будут закреплены в стратегии холдинга, утверждение которой произойдет 2 марта текущего года», - заключил Досаев.