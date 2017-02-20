Суд оставил под арестом журналиста Жанболата Мамая

«Я приводила все аргументы. Что окончательного решения суда в отношении Аблязова нет, ссылась на тяжесть, на личность, на семейное положение, что у него на иждивении престарелые родители, ребенок. Это ничего не учитывалось», - сказала после оглашения решения апеляционной инстанции адвокат Мамая Жанара Балгабаева.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Следственный судья ссылался на 107 статью Уголовно-процессуаного кодекса, согласно которой, как заметила Балгабаева, «следственный судья проводит заседание в закрытом режиме, и апеляционное обжалование тоже проводится в закрытом режиме».

О задержании Мамая, который якобы был пособником бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна".

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.