​Нацбанк снизил базовую ставку до 11%

Национальный банк Казахстана решил понизить базовую ставку до 11% с коридором плюс-минус 1%. Причиной стали снижение инфляционных ожиданий, стабилизация валютного и денежного рынков, восстановление деловой активности и благоприятные внешнеэкономические условия, сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

«Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, соответственно, потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничен», - подчеркивает регулятор.

По информации регулятора, решение предопределило возвращение инфляции в коридор 6-8% - в январе она замедлилась до 7,9%. При этом рост цен на некоторых товарных рынках и рынках платных услуг не скажется на дальнейшей динамике инфляции, поскольку будет компенсироваться умеренными «ценовыми тенденциями» на других потребительских рынках.

Опрос Нацбанка об инфляционных ожиданиях также показал тенденцию к улучшению и смягчению про-инфляционного поведения респондентов. Их количественная оценка свидетельствует, что уровень инфляции в январе был зафиксирован на уровне 6,6% - это ниже значения фактической инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, снизилась до минимального значения с середины прошлого года.

«Таким образом, при отсутствии неблагоприятных шоков инфляция будет устойчиво находиться в границах целевого ориентира в течение всего 2017 года, а также на протяжении 1 полугодия 2018 года», - ожидает регулятор.

Вместе с этим Нацбанк отмечает уменьшение девальвационных настроений населения и участников валютного рынка. Это отражается в результатах опроса и стоимости хеджирования валютных рисков.

Данные по депозитному рынку свидетельствуют о продолжении процесса дедолларизации банковских вкладов. По предварительным данным, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% на конец января 2017 года.

Признаки восстановления экономики, по мнению регулятора, становятся более явными. Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей, демонстрирует восстановление роста, который в январе составил 3,8%.

«На 2017 год рост реального ВВП прогнозируется на уровне более 2%. Несмотря на наличие позитивных сигналов возобновления деловой активности и стабильности на внутреннем денежном и валютном рынках, вероятность возникновения внешних и внутренних шоков, имеющих потенциальные риски для дальнейшего экономического развития и, в первую очередь, для инфляционных процессов, сохраняется», - подчеркивают в Нацбанке.

Среди них регулятор выделяет внешние риски, связанные с высокой зависимостью от стоимости котировок на товарных и финансовых рынках, а также скоростью восстановления экономик у торговых партнёров Казахстана. Вместе с этим сказывается и пересмотр бюджетных расходов в сторону увеличения.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17:00 по времени Астаны.