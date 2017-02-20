50 млрд тенге из ЕНПФ выделят на поддержку железнодорожного машиностроения

На поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) выделят 50 млрд. тенге. Об этом в понедельник в ходе расширенного заседания министерства по инвестициям и развитию в Астане рассказал вице-министр Альберт Рау.

«По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший. Планируется выделение 50 млрд тенге из ЕНПФ на субсидирование ставки. Деньги уже предусмотрены», - сообщил Рау и продолжил: «Три тысячи вагонов - это хорошая загрузка наших предприятий в железнодорожном машиностроении, а также решение проблемы нехватки дефицита вагонов для транспортировки наших грузов. По договору с «Казахстан Темир Жолы» локомотивостроительные заводы также планируют увеличение объемов производства».

Министерство надеется на рост отрасли в 2017 года. Для этого выработан комплекс мер, сообщил Рау: «Как системные меры мы видим автокредитование, будет продолжен лизинг техники. Министерство экологии обещает со второго квартала запустить наконец сертификаты на сдачу б\у автомобилей, до 20 тысяч сертификатов будет выдано. Эти сертификаты можно будет использовать при приобретении автомобилей на отечественных заводах. Поэтому мы считаем, что эти меры будут способствовать росту спроса».