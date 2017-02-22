Назарбаев поручил учредить дополнительные гранты для исследователей

В ходе торжественной сессии Национальной академии наук Казахстана, посвященной 70-летнему юбилею НАН в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев поручил правительству учредить «дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения научной стажировки в центрах мирового уровня», сообщает Казинформ .

«Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. К сожалению, в научных работах нередко содержится плагиат, о чем мне частенько пишут. Предлагаю создать при академии наук коллегиальный орган по этике, он мог бы разработать кодекс этики. Надо статьи публиковать на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство», - сказал Назарбаев.

Также глава государства в своем выступлении подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия представителей казахстанской науки с зарубежными коллегами.

«Чтобы ни случилось, наука должна сотрудничать и не прерывать своих отношений (с другими странами). Для науки нет политических границ, государственных границ, только в этом случае наука будет развиваться», - заявил президент.

Назарбаев поручил правительству «учредить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения научной стажировки в научных центрах мирового уровня» и «изучить вопрос выделения грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для исследований в Казахстане».

В мероприятии участвуют академики, члены-корреспонденты, ректоры вузов и делегации из разных стран.