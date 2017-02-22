Весеннюю охоту на птиц официально запретили в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Казахстана официально запретило весеннюю охоту на птицу до 14 июня. Кроме того, в ведомстве намерены поднять штрафы за браконьерство до 50 тысяч тенге, сообщил в среду в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира ведомства Марлен Айнабек.

«Комитет лесного и животного мира с 14 февраля по 14 июня закрыли весеннюю охоту. Этому послужили многие факторы. В частности, фактор беспокойства птиц. В весеннее время у нас идёт гнездование птиц. При весеннем обстреле в основном отстреливают самцов, которые имеют хорошую воспроизводительность и генетику, которая даёт дальнейшее воспроизводство виду», - рассказал Айнабек.

По его информации, на сегодняшний день популяция птиц в стране уменьшилась на два миллиона особей.

«Мы проводили круглые столы с охотничьими хозяйствами, с нашими охотниками, институтом зоологии, ассоциацией сохранения биоразнообразия и пришли к такому выводу, что мы должны приостановить весеннею охоту минимум на три года», - подчеркнул представитель комитета.

В пример он привел практику России где, после десятилетнего запрета на охоту популяция птиц увеличилась на пять миллионов особей.

Продолжат в Минсельхозе и борьбу с браконьерством. Как отметил Айнабек, в 2016 году было зафиксировано 678 таких фактов.

«Мы будем с этим бороться. Если кто-то нарушит, мы будем налагать административные штрафы и применять меры. Размеры штрафов, мы сейчас вводим до 5 особей в одни руки. Но это будет применяться осенью. Сейчас мы пересматриваем нормативные-правовые акты и вносим поправки в парламент по размеру штрафов. Я думаю, размеры штрафов будут достигать до 40-50 тысяч тенге за одну особь», - подчеркнул он.