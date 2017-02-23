Задержан руководитель филиала «КазАвтоЖол» в Северном Казахстане

Аскар Жанкин подозревается в получении взятки в размере 4 млн тенге
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, сообщает в четверг пресс-служба бюро.
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