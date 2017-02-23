Задержан руководитель филиала «КазАвтоЖол» в Северном Казахстане

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, сообщает в четверг пресс-служба бюро.

«Незаконное вознаграждение в размере 4 млн тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамка государственной программы «Нурлы жол», - говорится в распространенном сообщении.

Жанкин водворен в изолятор временного содержания УВД Петропавловска. Проводится досудебное расследование.