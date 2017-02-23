Жанболат Мамай подвергался физическому давлению в СИЗО - НПМ

Участники национального превентивного механизма по предупреждению пыток по поручению Уполномоченного по правам человека посетили следственный изолятор Алматы, где под арестом находится главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай, сообщает в четверг пресс-служба омбудсмена.

Офис Уполномоченного отмечает, что в связи с появившимися в СМИ сведениями о физическом насилии в отношении следственно-арестованного Жанболата Мамая по поручению омбудсмена участники региональной группы Национального превентивного механизма по предупреждению пыток по городу Алматы и Алматинской области посетили следственный изолятор СИ-18 в Алматы. Целью визита была проверка вышеупомянутой информации и предупреждение жестокого и унижающего достоинство обращения в отношении лиц, содержащихся в данном пенитенциарном учреждении

«В ходе превентивного посещения участниками группы НПМ по результатам проведенных бесед как с самим Ж.Мамаем, так и с другими лицами, находящимися в данном учреждении, а также адвокатом Балгабаевой Ж.Е. было установлено, что действительно личная безопасность следственно-арестованного в указанном следственном изоляторе не была обеспечена надлежащим образом. В частности, он подвергся психологическому и физическому давлению со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере, которые оказались лицами, имеющими ранее неоднократную судимость», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что в ходе посещения участниками НПМ выявлен факт обращения адвоката Мамая к администрации учреждения с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности ее подзащитного, однако до посещения НПМ данных мер предпринято не было.

Других жалоб, касающихся условий содержания, питания, медицинского обеспечения, со слов самого Мамая, он не имеет, говорится в сообщении.

В результате участники национального превентивного механизма потребовали обеспечить личную безопасность Мамая, а также принять меры по недопущению подобных фактов жестокого обращения независимо от кого поступают такие угрозы здоровью и жизни лиц, находящихся в данном учреждении.

«Участники НПМ находились в следственном изоляторе до того момента, пока лично не убедились в переводе в безопасное место Ж. Мамая. Отчет по специальному превентивному посещению будет направлен в органы прокуратуры для принятия незамедлительных мер по расследованию установленных фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, в т.ч. и должностных», - говорится в пресс-релизе.

О задержании Мамая, который якобы был пособником бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна».

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.