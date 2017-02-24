​Прокуратура Алматы опровергает физическое давление в отношении Жанболата Мамая

Прокуратура Алматы опровергает физическое давление в отношении главного редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая. Правоохранительные органы вскоре могут выступить с более подробной информацией по этому поводу, сообщил в пятницу во время пресс-конференции министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«По информации городской прокуратуры эти факты не подтверждаются на данный момент. Более подробную информацию, я думаю, органы правопорядка дадут. На данный момент не подтверждаются никакие телесные повреждения», - ответил Абаев на вопрос о насилии в отношении Мамая.

В четверг участники Национального превентивного механизма по предупреждению пыток посетили следственный изолятор Алматы, где под арестом находится главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай. В результате НПМ установил, что безопасность арестованного в следственном изоляторе не была обеспечена надлежащим образом – он подвергался психологическому и физическому давлению со стороны сокамерников, которые имеют несколько судимостей.

О задержании Мамая, который якобы был пособником экс-председателя совета директоров БТА банка Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в банке средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна».

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.