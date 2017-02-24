Дарига Назарбаева предлагает ограничить торговую наценку на сельхозпродукцию и лекарства

Депутат сената Дарига Назарбаева предлагает министерству национальной экономики совместно с национальной палатой предпринимателей рассмотреть вопрос внедрения жесткого регулирования и ограничения торговой наценки на сельскохозяйственные продукты и лекарства. Об этом она высказалась в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате.

«Как смотрит национальная палата предпринимателей и министерство на возможность внедрения жесткого регулирования и ограничения торговой наценки, на вопрос решения проблемы с перекупщиками? Очень многое сегодня делается для сельского хозяйства, субсидирование растет, совершенствование принципов субсидирования также регулярно проводится, тем не менее те деньги, которые вливаются в АПК никак не отражаются и не влияют на снижение цен на продукты питания. Тоже самое можно сказать и о фармацевтической отрасли», - заявила Назарбаева.

Кроме того, сенатор поставила вопрос и о работе ведомства по развитию государственно-частного партнерства в стране.

«Многократно президент в своем выступлении говорил, что вопросы быстрейшего создания и перехода большей части экономики, контролируемой государством, именно на ГЧП, они вошли также и в план нации. Но на сегодня мы все знаем, как трудно добиться контракта с государством и создать ГЧП совместное предприятие. Процедуры все громоздкие, экспертиза проектов занимает очень много времен и центр ГЧП, который контролирует миннацэкономики, сегодня завален проектами и не успевает их в короткие сроки обрабатывать», - подчеркнула сенатор.

«Вопрос такой у меня: сколько сегодня проектов уже есть в портфеле ГЧП, как вы рассматриваете вопрос о демонополизации этой услуги? Отдать на аутсорсинг экспертизу проектов и сопровождение проектов», - поинтересовалась она, продолжив свое выступление.

Еще она тема, которой заинтересовалась Назарбаева – поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в городах. По ее словам, три года назад был принят закон Yellоw pages, который огранивает участие государства в экономике.

В этой связи, сенатор спросила, каков итог работы закона за эти годы, как он работает, и насколько снизилась доля участия государства в экономике.

«Также экспорт. Мырзамхетов (Аблай – глава НПП - V) сказал, что государство должно заниматься прокладыванием экспортных маршрутов. У меня встречный вопрос, на сегодня, благодаря внешней политике президента и его договоренностями со многими государствами, которые представляют для нас стратегические, экономические интересы - эти все ворота и двери в принципе открыты, почему бы самой НПП не заняться дальше развитием экспортных маршрутов и поддержки бизнеса именно в этой части?», - резюмировала она.