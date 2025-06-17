Эта часть рынка возведена незаконно
В Алматы сносят часть рынка «Арыстан»
фото пресс-службы акимата Алматы

Более 2 тыс. кв. м торговых площадей рынка «Арыстан» в микрорайоне «Аксай-4» сносят по решению суда, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.

Как отметили в управлении, в ходе внеплановой проверки было установлено, что часть рынка возведена без разрешительных документов. Управление обратилось в суд, требуя сноса.

1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2 125,62 кв. м, а 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений.

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