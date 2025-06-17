В Алматы сносят часть рынка «Арыстан»

Эта часть рынка возведена незаконно
Более 2 тыс. кв. м торговых площадей рынка «Арыстан» в микрорайоне «Аксай-4» сносят по решению суда, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
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