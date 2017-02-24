Дарига Назарбаева не поддерживает идею партии «Ак жол» об однопалатном парламенте

«Я не поддерживаю эту идею. С большим уважением отношусь к Перуашеву, но считаю, что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю, и она многократно доказала свою состоятельность», - сказала Назарбаева журналистам в пятницу, в кулуарах парламентских слушаний в сенате.

К тому же, отметила она, в любой политической системе есть механизмы, которые направлены на то, чтобы «балансировать интересы, сделать систему гибкой и устойчивой».

«Устойчивость как раз заключается в гибкости. В данном случае законодательной ветви власти, такой баланс на сегодня, благодаря двухпалатной системе, создан. Конечно, вопрос интересный для обсуждения. Но, насколько мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались. Они существуют уже столетиями», - подчеркнула сенатор.