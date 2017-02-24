По ее мнению, двухпалатная система есть в большинстве развитых стран и она многократно доказала свою состоятельность
Дарига Назарбаева не поддерживает идею партии «Ак жол» об однопалатном парламенте
Мария Гордеева

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Депутат сената Дарига Назарбаева не поддерживает идею лидера фракции партии «Ак жол» в мажилисе Азата Перуашева, который предложил создать в Казахстане однопалатный парламент.

«Я не поддерживаю эту идею. С большим уважением отношусь к Перуашеву, но считаю, что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю, и она многократно доказала свою состоятельность», - сказала Назарбаева журналистам в пятницу, в кулуарах парламентских слушаний в сенате.

К тому же, отметила она, в любой политической системе есть механизмы, которые направлены на то, чтобы «балансировать интересы, сделать систему гибкой и устойчивой».

«Устойчивость как раз заключается в гибкости. В данном случае законодательной ветви власти, такой баланс на сегодня, благодаря двухпалатной системе, создан. Конечно, вопрос интересный для обсуждения. Но, насколько мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались. Они существуют уже столетиями», - подчеркнула сенатор.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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