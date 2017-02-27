Пост оставался вакантным с начала января
Абай Саркулов возглавил фонд Даму
ФОТО с сайта market.kz

Абай Саркулов назначен новым председателем правления Фонда развития предпринимательства «Даму», сообщила в понедельник утром пресс-служба холдинга "Байтерек", материнской компании фонда.

«Абай Саркулов имеет 13-летний опыт работы в финансовой сфере. В группе компаний Холдинга «Байтерек» работает с 2008 года. Прошел трудовой путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до Заместителя Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана», - сообщили в пресс-службе холдинга «Байтерек»

Также сообщается, что Саркулов окончил Актюбинский Государственный Университет им. К.Жубанова, ему 35 лет. Решение о его назначении было принято правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по согласованию с премьер-министром.

Прежний руководитель фонда Каныш Тулеушин покинул пост по собственному желанию в начале января. По его словам, причиной стало его желание продолжить образование.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Казахстан и Узбекистан откроют скоростное железнодорожное сообщение Алматы-Ташкент
Новости
К ЭКСПО в Астане начнут выявлять теневых арендодателей жилья
Новости
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом
Новости
Партия «Ак жол» предлагает преобразовать казахстанский парламент в однопалатный
Новости
Минобразования запретит заставлять учителей заниматься несвойственной им работой
Новости
В школах появится должность педагога-ассистента