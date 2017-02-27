Абай Саркулов возглавил фонд Даму

Пост оставался вакантным с начала января
Абай Саркулов назначен новым председателем правления Фонда развития предпринимательства «Даму», сообщила в понедельник утром пресс-служба холдинга "Байтерек", материнской компании фонда.
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