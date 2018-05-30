Откуда малому бизнесу брать деньги для роста: публичная дискуссия Vласти

Интернет-журнал Vласть 5 июня проведет публичную дискуссию "Финансирование предпринимательства: откуда малому бизнесу брать финансы для роста?". В ходе public talk спикеры и аудитория обсудят доступные для малого бизнеса механизмы финансирования, существующие предложения от банков и госпрограммы, оценят их эффективность, поделятся экспертизой и обозначат точки роста.

В дискуссии примут участие:

• Эльдар Сарсенов, председатель правления "Нурбанка"

• Абай Саркулов, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

• Дильда Абишева, основатель цветочной компании Dildiny

• Зауре Увалиева, Международный учебный центр EdAccess

У аудитории традиционно будет возможность задать вопросы спикерам и подискутировать с ними о возможностях бизнеса получить финансирование.

Регистрацию для участия в дискуссии можно пройти здесь.

Встреча состоится 5 июня 2018 года в пространстве Aurora Space (Байсеитовой, 1), начало в 11:00.