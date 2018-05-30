Откуда малому бизнесу брать деньги для роста: публичная дискуссия Vласти

В дискуссии примут участие главы фонда "Даму" и Нурбанка, а также бизнесмены
Интернет-журнал Vласть 5 июня проведет публичную дискуссию "Финансирование предпринимательства: откуда малому бизнесу брать финансы для роста?". В ходе public talk спикеры и аудитория обсудят доступные для малого бизнеса механизмы финансирования, существующие предложения от банков и госпрограммы, оценят их эффективность, поделятся экспертизой и обозначат точки роста.
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