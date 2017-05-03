Депутаты мажилиса во втором чтении одобрили поправки в закон о дорожном движении

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении», который, по их мнению, «поможет усилить порядок на дорогах».

Канат Мусин, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса, представляя законопроект, рассказал, что «принята поправка, позволяющая пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции».

«Теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства - незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, объяснить причину остановки, предъявить данные технических средств, если они использовались. До сегодняшнего дня эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и, честно сказать, не всегда выполнялись. Депутаты уверены, что законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этой части обеспечит их неукоснительное исполнение. Кроме того, законодательно закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства», - подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что «с целью устранения норм, способствующих злоупотреблению полномочиями, устанавливается перечень специальных мероприятий, проводимых правоохранительными и спецгосорганами, проведение которых дает основание для остановки транспортного средства».

Мусин отметил, что в законопроекте отменяется требование об обязательной переэкзаменовке при замене просроченного водительского удостоверения. Кроме этого, отменяются, по его словам, запрет на перевозку пассажиров в ночное время нерегулярными автоперевозчиками и запрет на аэрографические рисунки на транспортных средствах.

«Снижается штраф за нарушение стоп-линии перед светофором с 5 до 3 МРП», - сказал он, добавив, что в настоящее время министерством юстиции совместно с другими заинтересованными госорганами и общественностью разрабатывается проект закона о внесении изменений и дополнений в административный кодекс.

«Существенный блок поправок в нем предусматривает снижение штрафных санкций за целый ряд нарушений правил дорожного движения и более широкое применение такой меры воздействия как предупреждение. Внесение данного законопроекты с мажилис планируется летом 2017 года», - сообщил депутат.

Он также пояснил, что в законопроекте в целях профилактики пьянства за рулем устанавливается единый срок лишения права управления транспортным средством - 3 года: как за вождение в состоянии опьянения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Употребление спиртного за рулем под страхом лишения права вождения теперь также запрещается и водителям-инвалидам, добавил мажилисмен.

«Для устранения условий, способствующих коррупции, расширяется перечень так называемых престижных номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная госпошлина», - также отметил Мусин.